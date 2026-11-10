Türkiye-Özbekistan gümrük toplantısında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi vurgulandı

Türkiye- Özbekistan Ortak Gümrük Konseyi (OGK) 6. Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Özbekistan Gümrük İdaresi Başkanı Akmalkhuja Mavlonov'un eş başkanlıklarında dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, toplantıda, Özbekistan ile ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar hedefine ulaştırma kararlılığının vurgulandığı, gümrük muhafaza ve kaçakçılıkla mücadele alanında işbirliği, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Programlarının karşılıklı tanınması ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirecek pek çok konunun etraflıca ele alındığı belirtildi.

Paylaşımda, toplantı sonunda iki ülke gümrük idareleri arasında işbirliğini artırmak için anlaşmalar imzalandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İki ülke gümrük idareleri arasındaki işbirliğini 2027-2028 yıllarında da etkin bir şekilde sürdürmeyi amaçlayan 'İşbirliği Planı', 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı' ve 'OGK 6. Dönem Mutabakat Zaptı' eş başkanlar tarafından imzalanmıştır. Ayrıca, 29 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat tarafından imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol'ün uygulanmasını mümkün kılacak Ek Protokol'e ilişkin gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmalar planlanmıştır."

Kaynak: AA