Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı Haber Videosunu İzle
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan tarafından uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Uzun süredir tarım alanlarında çalışarak gizlendiği belirlenen şüpheli, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Mersin'de narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalar, uluslararası düzeyde aranan bir ismin yakalanmasıyla sonuçlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in kentte bulunduğunu tespit etti.

TARIM İŞÇİSİ OLARAK GİZLENMİŞ

Polisin yürüttüğü araştırmalarda, uyuşturucu baronu olarak nitelendirilen şüphelinin uzun süredir Mersin'de yaşadığı ve tarım alanlarında çalışarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden narkotik ekipleri, seraların yoğun olduğu bölgedeki bir eve operasyon düzenledi.

SERALARIN ARASINDAKİ EVDE YAKALANDI

Düzenlenen baskında kırmızı bültenle aranan Khudayberdıev yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası20

İran'la ilgili kıyamet senaryosu iddiası! Vatandaşlarına dağıtıyorlar
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil24

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine yanıtı bomba
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

Seçimde ağır yenilgi alan Trump faturayı üst düzey isme kesti
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız