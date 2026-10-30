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Özbekistan'dan gelen 9 akademisyene Balıkesir Üniversitesinde sertifika verildi

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Özbekistan'dan gelen 9 akademisyene Balıkesir Üniversitesinde sertifika verildi
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Özbekistan IMPULS BSR kurumundan gelen 9 akademisyen, Balıkesir Üniversitesinde iki haftalık programı tamamlayarak sertifikalarını aldı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, programın akademik ilişkilere ve uluslararasılaşmaya katkı sağladığını belirtti.

Özbekistan IMPULS BSR kurumundan Balıkesir Üniversitesine akademik iş birliği ve bilgi paylaşımı faaliyetleri kapsamında gelen 9 akademisyene, üniversitede gerçekleştirdikleri iki haftalık programın tamamlanmasının ardından sertifikaları takdim edildi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde çeşitli akademik faaliyetlere katılan konuk akademisyenler için düzenlenen sertifika takdim programına, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Öğr. Gör. Bülent Duman ile konuk akademisyenler katıldı.

Sertifikaları konuk akademisyenlere takdim eden BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Özbekistan IMPULS BSR kurumundan gelen akademisyenleri Balıkesir Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Oğurlu, gerçekleştirilen programın iki kurum arasındaki akademik ilişkilerin gelişmesine ve üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağladığını belirtti.

Konuk akademisyenler ise Balıkesir Üniversitesinde geçirdikleri süre boyunca gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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