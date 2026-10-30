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Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

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Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Haber Videosunu İzle
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
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Ankara Beştepe'deki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında düzenlenen park açılışında, Özbekistan First Lady'si Ziroat Mirziyoyeva'nın yere düşen küpesini alarak kendisine teslim eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un jesti törene damga vurdu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara Beştepe'de düzenlenen zirvesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Kültür Parkı'nda diplomatik temasların yanı sıra samimi anlar da yaşandı. TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan parktaki tören, jest dolu bir ana sahne oldu.

AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Törenin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimi sırasında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın küpesi yere düştü. 

FARK EDİP HEMEN HAREKETE GEÇTİ 

Durumu fark eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sergilediği nazik hareketle yere düşen küpeyi alarak Ziroat Mirziyoyeva'ya teslim etti. Azerbaycanlı Bakan'ın bu zarif jesti, törene katılan liderler ve protokol üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKerem saygılı:

ülkenin de tek derdi buydu. yüzyılın soygunu haber yapsana son.dakika. magazin sitesine döndün

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Haber YorumlarıAyhan Tas:

fonlarda 10 milyon insan ailedi yakinlariyka perisan bunlar yüzünden istifa etmiyorlar hâlâ yapışmışlar her yerden yoksulluk akıyor istifaa edin

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Haber Yorumlarımihraliii68:

Bu da haber mi oluyor şimdi. Kim olsa aynısını yapardı.

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Haber YorumlarıErkut Köse:

ne yapacaktı cebinemi indirecekti

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

neyapsaydı alıp cebine mi indirseydi

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