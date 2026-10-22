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Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen zirve kapsamında açılan sergiyi ziyaret etti

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- Çocuklara yapılan yatırımların önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan sergiyi gezen Emine Erdoğan, eserleri inceleyerek bilgi aldı Emine Erdoğan: "Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocuklara yapılan yatırımların sağlık, eğitim, korunma ve toplumsal yaşama katılım alanlarındaki somut karşılıklarını görmek memnuniyet vericiydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında açılan sergiyi gezdi.

Zirve için Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan Emine Erdoğan, zirve çerçevesinde hazırlanan " Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Özbekistan'da her çocuğun sağlığının korunması, haklarının güvence altına alınması ve potansiyelini gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen dönüşümlere odaklanan ve 13 bölümden oluşan sergiyi gezerek, buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklara yapılan yatırımların aile ortamında yaşama, sağlıklı olma, eğitim alma, korunma ve toplumsal yaşama katılma fırsatlarına nasıl dönüştüğünü ortaya koymayı amaçlayan sergideki eserleri tek tek inleceyen Emine Erdoğan, eser sahipleriyle de görüştü.

Gemilere dileklerin yazıldığı bölüme "Stop the wars/Savaşlar dursun" mesajını yazan Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı da çektirdi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva ile kızı Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Nimet Avn, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı'nın eşi Karine Habirova ve Pakistan Başbakanı'nın kızı Ayesha Haroon da yer aldı.

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paytığı paylaşımda, lider eşleriyle Özbekistan'da "Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan çalışmaların çocukların yaşamındaki yansımalarını inceledik. Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocuklara yapılan yatırımların sağlık, eğitim, korunma ve toplumsal yaşama katılım alanlarındaki somut karşılıklarını görmek memnuniyet vericiydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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