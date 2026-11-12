Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özbekistan Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Özbekistan Rusya maçı nereden CANLI izlenir, Batrakov oynuyor mu, ilk11'de mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özbekistan Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Özbekistan Rusya maçı nereden CANLI izlenir, Batrakov oynuyor mu, ilk11'de mi?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli maç arasında oynanacak hazırlık karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Özbekistan ile Rusya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un da Rusya kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Futbolseverler, Özbekistan Rusya maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını, Batrakov'un maçta oynayıp oynamayacağını araştırıyor.

Özbekistan ile Rusya arasındaki hazırlık maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Rusya'nın maç kadrosu da henüz belli olmadığı için Batrakov'un mücadelede forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. İşte Özbekistan Rusya maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI NE ZAMAN?

Özbekistan Rusya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İki ülke, milli maç arasında hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Özbekistan ile Rusya arasındaki hazırlık maçı, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Özbekistan Rusya maçının Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın yayın bilgileri netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Özbekistan Rusya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, maçın yayıncı kuruluşunun açıklanmasını beklemesi gerekiyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakkına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Özbekistan Rusya maçının yayıncısı henüz belli olmadığı için karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da netlik kazanmadı.

BATRAKOV ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Aleksey Batrakov'un Özbekistan Rusya maçında oynayıp oynamayacağı netleştir. Batrakov maçta ilk 11 de yer alıyor.

İlk 11: Safonov, Krugovoy, Silyanov, Melyokhin, Vakhania, Batrakov, Kislyak, Oblyakov, Sadulaev, Tyukavin (K), Gladyshev

Yedekler : Agkatsev, Borisko, Ibishev, Danilov, Morozov, Langovich, Beveev, Glebov D., Karpukas, Prutsev, Mironov, Miranchuk, Glebov K., Komlichenko

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 8 Mart 2005'te Rusya'da doğdu. Futbola Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, bu kulübün A takımında forma giyerek adını duyurdu. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcu, sol ayağı, pas yeteneği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Batrakov, kariyerini Galatasaray'da sürdürüyor.

RUSYA NEDEN HAZIRLIK MAÇI OYNUYOR?

Rusya, 2022 yılından bu yana FIFA ve UEFA'nın kararıyla uluslararası resmi turnuvalardan men edilmiş durumda. Bu nedenle Rusya Milli Takımı, milli maç aralarında yalnızca hazırlık maçları oynuyor.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

34 yıllık Türk markası konkordato ilan etti
26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller