Özbekistan Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Özbekistan Rusya maçı nereden CANLI izlenir, Batrakov oynuyor mu, ilk11'de mi?

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Özbekistan ile Rusya arasındaki hazırlık maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Rusya'nın maç kadrosu da henüz belli olmadığı için Batrakov'un mücadelede forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. İşte Özbekistan Rusya maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI NE ZAMAN?

Özbekistan Rusya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İki ülke, milli maç arasında hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Özbekistan ile Rusya arasındaki hazırlık maçı, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Özbekistan Rusya maçının Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın yayın bilgileri netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Özbekistan Rusya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, maçın yayıncı kuruluşunun açıklanmasını beklemesi gerekiyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakkına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Özbekistan Rusya maçının yayıncısı henüz belli olmadığı için karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da netlik kazanmadı.

BATRAKOV ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Aleksey Batrakov'un Özbekistan Rusya maçında oynayıp oynamayacağı netleştir. Batrakov maçta ilk 11 de yer alıyor.

İlk 11: Safonov, Krugovoy, Silyanov, Melyokhin, Vakhania, Batrakov, Kislyak, Oblyakov, Sadulaev, Tyukavin (K), Gladyshev

Yedekler : Agkatsev, Borisko, Ibishev, Danilov, Morozov, Langovich, Beveev, Glebov D., Karpukas, Prutsev, Mironov, Miranchuk, Glebov K., Komlichenko

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 8 Mart 2005'te Rusya'da doğdu. Futbola Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, bu kulübün A takımında forma giyerek adını duyurdu. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcu, sol ayağı, pas yeteneği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Batrakov, kariyerini Galatasaray'da sürdürüyor.

RUSYA NEDEN HAZIRLIK MAÇI OYNUYOR?

Rusya, 2022 yılından bu yana FIFA ve UEFA'nın kararıyla uluslararası resmi turnuvalardan men edilmiş durumda. Bu nedenle Rusya Milli Takımı, milli maç aralarında yalnızca hazırlık maçları oynuyor.

ÖZBEKİSTAN RUSYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.