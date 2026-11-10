Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'da anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, yerel saatle 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Büyükelçilik çalışanları, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Büyükelçilik mensupları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulutaş, Atatürk'ün Türk tarihinin en kritik dönemlerinden birinde liderlik üstlendiğini belirterek Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal altındaki ülkede milletin bağımsızlık mücadelesini örgütleyerek başarıya ulaştırdığını vurguladı.

Ulutaş, bu mücadelenin yalnızca askeri bir zafer olmadığını, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini bütün dünyaya ilan etmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in ilanıyla egemenliğin millete ait olduğu yeni bir devlet düzeninin kurulduğunu belirten Ulutaş, eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal hayata kadar birçok alanda kapsamlı reformların hayata geçirildiğini kaydetti.

Atatürk'ün Türkiye'yi güçlü, çağdaş ve dünyayla rekabet edebilen bir ülke haline getirme hedefinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Ulutaş, Türkiye'nin uluslararası konumu, ekonomik gücü, bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile yetişmiş insan kaynağının Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan hedeflerin bugünkü yansımaları olduğunu dile getirdi.

Ulutaş, "Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri, ülkenin geleceğini akıl, bilim ve çağdaşlaşma üzerine inşa etme kararlılığıydı. Bu yaklaşım Türkiye'nin değişen dünya şartlarına uyum sağlaması ve uluslararası alanda etkin bir ülke olması bakımından bugün de yol gösterici olmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana önemli mesafeler katederek bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma ulaştığını ifade eden Ulutaş, ülkenin kazanımlarını korumanın, geliştirmenin ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ulutaş, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını feda eden şehitleri rahmet, saygı ve minnetle anarak ruhlarının şad olmasını diledi.

Kaynak: AA