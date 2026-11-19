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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Özbekistan İş Forumu'ndaki temaslarını değerlendirerek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü işbirliği iradesini, sanayi ve teknolojide yeni ortaklıklara dönüştürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine hitap ettiklerine dikkati çekerek, işbirliği anlaşmalarının teati törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve sanayi alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü işbirliği iradesini, sanayi ve teknolojide yeni ortaklıklara dönüştürmekte kararlıyız. İş dünyalarımızın dinamizmi ve girişimci ruhuyla Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağız. Karşılıklı yatırımı, istihdamı ve üretimi artıran, yüksek katma değer oluşturan ve ortak rekabet gücümüzü yükselten kalıcı bir ekonomik ortaklığı hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: AA