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İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ’Odil Khudayberdıev’ isimli şahıs, Mersin’de yakalandı."

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İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ’Odil Khudayberdıev’ isimli şahıs, Mersin’de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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