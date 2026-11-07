İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ’Odil Khudayberdıev’ isimli şahıs, Mersin’de yakalandı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ’Odil Khudayberdıev’ isimli şahıs, Mersin’de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı