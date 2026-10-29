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Dünya Bankası Özbekistan'ın elektrik dağıtımına 100 milyon dolarlık kredi onayladı

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Dünya Bankası Özbekistan'ın elektrik dağıtımına 100 milyon dolarlık kredi onayladı
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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Özbekistan'ın elektrik dağıtım sisteminin modernizasyonu için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı. Program kapsamında ülke genelinde 60 kritik trafo merkezi iyileştirilip dijitalleştirilecek; toplam bütçe 371 milyon doları buluyor.

TAŞKENT, 29 Ekim (Xinhua) -- Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Özbekistan'ın elektrik dağıtım sistemini modernizasyon çabalarını desteklemek amacıyla 100 milyon ABD doları tutarındaki krediyi onayladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında enerji kayıplarını azaltmak, elektrik arzının güvenilirliğini artırmak ve yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmak amacıyla ülke genelinde 60 kritik trafo merkezi iyileştirilecek ve dijitalleştirilecek.

Programın 2031 yılına kadar, yenilenen trafo merkezlerindeki yıllık elektrik kaybını 20.000 megavat-saat azaltması, en az 3,3 gigavatlık yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu sağlaması ve her yıl yaklaşık 23.000 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonu önlemesi bekleniyor. Programın ayrıca, modernize edilen tesislerin faaliyete geçmesini takip eden beş yıl içinde yaklaşık 11.700 istihdam yaratılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Asya Kalkınma Bankası'nın 30 Eylül'de onayladığı 200 milyon ABD doları tutarındaki kredi ile Özbekistan devlet bütçesinden sağlanan 71 milyon dolarlık katkıyı da içeren programın toplam bütçesi 371 milyon doları buluyor.

Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi Anonim Şirketi tarafından yürütülen proje, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 25 gigavata çıkarma hedefini destekliyor.

Kaynak: Xinhua
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