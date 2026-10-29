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Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma! Sosyal güvenlik de listede

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Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma! Sosyal güvenlik de listede Haber Videosunu İzle
Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma! Sosyal güvenlik de listede
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesine yönelik anlaşmalarla iki ülke arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey kurulması kararlaştırıldı. Konsey anlaşmasını Erdoğan ve Mirziyoyev imzaladı.

Türkiye ile Özbekistan, ekonomik ve sosyal alanda iş birliğini güçlendirecek yeni adımlar attı. Liderler görüşmesinin ardından düzenlenen törende bakanlar ve iki ülkenin cumhurbaşkanları anlaşmalara imza attı.

TİCARETTE 2 PROTOKOL İMZALANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, iki ülke hükümetleri arasındaki 29 Mart 2022 tarihli “Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol”ü tadil eden Ek Protokol’ü imzaladı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol ise Bakan Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANDI

İki ülke hükümetleri arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imza attı. Işıkhan ve Saidov, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’yı da imzaladı.

YÜKSEK DÜZEYLİ KONSEY KURULUYOR

İki ülke hükümetleri arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey’in Kurulmasına İlişkin Anlaşma’ya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.

Kaynak: AA
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