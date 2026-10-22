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Bakan Göktaş, Nurmatova ile Semerkant'ta sosyal hizmet merkezini ziyaret etti

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Bakan Göktaş, Nurmatova ile Semerkant'ta sosyal hizmet merkezini ziyaret etti
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Bakan Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nurmatova ile Semerkant'ta sosyal hizmet merkezini ziyaret etti. Göktaş, merkezde Özbekistanlılarla bir araya gelindiğini ve iki ülke iş birliğinin güçlendirileceğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Mukarram Nurmatova ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Aile ve Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sayın Mukarram Nurmatova ile birlikte Semerkant'ta bulunan Sosyal Hizmetler Merkezini ziyaret ettik. Hizmet alan Özbekistanlı kardeşlerimizle bir araya geldik, merkez bünyesinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini inceledik. Dost ve kardeş ülke Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeyi ve ülke tecrübelerimizi ortak bir geleceğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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