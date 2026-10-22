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Emine Erdoğan, İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

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Emine Erdoğan, İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, İmam Buhari Anıt Kompleksi'nde manevi bir yolculuğa çıktık. Ömrünü hadis ilmine vakfeden büyük alimin hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanın tarihi ve kültürel değerine yakından tanıklık ettik. İslam medeniyetine eşsiz eserler kazandıran, asırlardır insanlığa yol gösteren İmam Buhari'yi rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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