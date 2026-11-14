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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Stockholm'de resepsiyonla kutlandı

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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Stockholm'de resepsiyonla kutlandı
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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ile Azerbaycan, Pakistan ve Özbekistan büyükelçileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Askeri Ataşe Kurmay Albay Erhan Ayöperken, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Elnur Sultanov, Pakistan'ın Stockholm Büyükelçisi Amjad Ali, Özbekistan'ın Stockholm Büyükelçisi Rahmatullah Nurumbetov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla temsilcilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet Gala Yemeği'ne katılan misafirleri selamlayarak bu özel günde mutluluk ve coşkularını paylaşan davetlilere teşekkür etti.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini hatırlatan Aksoy, "Kıbrıslı Türkler, Ada, İngilizlerin yönetimindeyken başlayan ve halen devam eden toplumsal varoluş mücadelesi boyunca en zor koşullara dirayet ve sabırla göğüs germiş, haklı davasında kayıtsız şartsız her koşulda yanında olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk halkının bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına olan sarsılmaz güvenle yılgınlığa düşmemiş, imkansızlıklar ve acılarla sınanmış olmasına rağmen asla pes etmemiştir. İşte tarihe altın harflerle yazılan bu büyük varoluş mücadelesi, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak taçlandırılmıştır."

Kaynak: AA
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