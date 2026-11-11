Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Antalya'daki COP31'de dört liderle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da ev sahipliğini yaptığımız COP31 Liderler Zirvesi'ne uluslararası düzeyde gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zirve kapsamındaki toplantı ve temaslarımızın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldik. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Liderler Zirvesi'nin küresel iklim diplomasisine ve ortak geleceğimiz adına somut sonuçlara katkı sağlamasını diliyorum."

Kaynak: ANKA