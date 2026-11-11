Evlilik teklif rezalete dönüştü! Arkadaşları bile dayanamadı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir restoranda yapılan evlilik teklifi, çift arasında yaşanan gerginlikle sona erdi. Erkek arkadaşının evlilik teklifine olumsuz yanıt veren kadın, kendisine uzatılan yüzüğü erkeğin yüzüne fırlattı. Restoranda yaşanan olay, çevredekilerin de dikkatini çekti.

YÜZÜĞÜ YÜZÜNE FIRLATTI

Evlilik teklifinin reddedilmesinin ardından yaşananlar ortamda gerginliğe neden oldu. Kadının yüzüğü yüzüne fırlatması üzerine erkek, restorandan ayrıldı. Teklif için hazırlanan yüzük ise geride kaldı.

ARKADAŞLARI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının evlilik teklifini reddederken sergilediği tavırlar, arkadaşlarının da tepkisini çekti. Yaşananların ardından yüzüğün ortada kalması dikkat çekerken, evlilik teklifi çift açısından beklenmedik bir sonla noktalandı.

Kaynak: Haberler.com