Mirziyoyev Buhara'da 7,8 milyar dolarlık 145 projeden 55'ini açtı, 90'ının temelini attı

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Buhara bölgesinde toplam değeri yaklaşık 7,8 milyar doları bulan 145 yatırım projesinin 55'ini hizmete açarken, 90 projenin inşasına başlama törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Buhara ziyareti kapsamında petrokimya, tekstil, enerji, madencilik, tarım, ilaç, lojistik, konut inşaatı ve turizm başta olmak üzere farklı sektörlerdeki projelerin açılış ve temel atma törenlerine iştirak etti.

Bu etkinlikle toplam 654 milyon dolar değerindeki 55 proje faaliyete geçirilirken, 7,1 milyar dolar değerindeki 90 projenin inşasına başlandı.

ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Güney Kore, Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden yatırımcıların yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve yerli şirketlerin de yer aldığı projelerle 14 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

Projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 1,84 milyar dolar değerinde ürün üretilmesi ve 510 milyon dolarlık ihracat kapasitesi oluşturulması bekleniyor.

Enerji ve tekstil yatırımları öne çıkıyor

Yatırım programında yenilenebilir enerji projeleri önemli yer tutarken, bu çerçevede Buhara'nın Gicdüvan, Candar ve Peşku ilçelerinde yabancı şirketlerin katılımıyla toplam 1000 megavat kapasiteli rüzgar santralleri inşa edilecek.

Buhara'nın Kogon ilçesinde Çinli yatırımcılarla 165 milyon dolarlık atıklardan elektrik üretimi projesi hayata geçirilecek.

Tekstil alanında Buhara'da yıllık 62 bin ton üretim kapasitesine sahip bir entegre tekstil tesisinin kurulması, Romitan ilçesinde ise Çinli yatırımcıların katılımıyla 400 milyon dolarlık pamuk-tekstil kümesinin oluşturulması öngörülüyor.

Buhara'nın turizm kapasitesi artırılacak

Söz konusu projeler kapsamında Buhara Turizm Merkezi bünyesinde Baki Buhara Kültür ve Etnografya Parkı, sergi salonları, oteller ve eğlence alanlarının inşa edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bölgenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının geliştirilmesi için 633 milyon dolar değerinde iki büyük proje yürütülüyor. Bu projelerle 2 milyon kişinin içme suyu hizmetine erişiminin iyileştirilmesi, 781 bin kişinin ise ilk kez içme suyuna erişmesi hedefleniyor.

Bölgenin ulaşım kapasitesinin artırılması amacıyla 565 milyon dolar değerinde 7 kara yolu projesi de uygulanacak.

Etkinlikte söz alan Mirziyoyev, Buhara'da toplam değeri 3 milyar dolar olan 19 büyük turizm projesinin başlatılacağını belirterek, bu yatırımların sistemli şekilde uygulanması halinde bölgenin turizmden elde ettiği yıllık gelirin 5 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, törenin ardından yabancı yatırımcılarla bir araya geldi ve Buhara'nın 2027'de düzenlenmesi planlanan uluslararası zirvelere hazırlanması kapsamında bölge altyapısına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA