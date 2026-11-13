COP31 LİDERLER ZİRVESİ- Lider eşleri, küresel sıfır atık ittifakının uluslararası bir harekete dönüştüğünü belirtti

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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, lider eşleri, küresel sıfır atık ittifakının uluslararası bir harekete dönüştüğünü belirterek, bu gündemin daha da ileriye taşınmasını desteklediklerini ifade etti.

Devlet ve Hükümet Başkanlarının Eşlerinin Üst Düzey Toplantısı: Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın lansmanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ın eşi Dr. Zubaida Rahman, BM Kalkınma Programı idarecisi Alexander de Croo, Mikronezya Federal Devletleri Başkanı Wesley W. Simina'nın eşi Ancelly Simina, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Maldivler First Lady'si Sajidha Mohamed, Mozambik First Lady'si Gueta Selemane Chapo, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Burundi'den Francine Ntakarutimana, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gelini Zeinab Suleman, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Janja Lula da Silva konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Mirziyoyeva, COP31 Zirvesi'ne daveti ve sıcak misafirperverliği için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin liderliğinizde başlayan sıfır atık girişimi, bugün uluslararası bir harekete dönüştü. Bugün bu girişim yeni bir aşamaya geçiyor, küresel sıfır atık ittifakının kurulmasını tam olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu girişimin özünde doğanın nimetlerine değer verme, israfı önleme, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirme taahhüdü olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, dünya nüfusunun ve tüketimin arttığını hatırlattı.

Mirziyoyeva, böylelikle ortaya çıkan atık miktarının da arttığını söyleyerek, "Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, küresel belediye katı atık miktarı 2050 yılına kadar yılda 3,8 milyar tona ulaşabilir. Ayrıca her yıl 1 milyar ton gıdanın israf edilmesi hepimiz için çok ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır." dedi.

İklim değişikliği etkilerinin özellikle Orta Asya'da giderek daha şiddetli hissedildiğini aktaran Mirziyoyeva, çevrenin korunmasının, iklim değişikliğiyle uyumun, Özbekistan'ın ulusal politikasının temel önceliği haline geldiğine işaret etti.

"Sıfır atık gündemini daha ileriye taşımadaki liderliği ilham verici"

Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ın eşi Rahman, bu toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sıfır atık gündemini daha da ileriye taşımadaki liderliği gerçekten ilham verici." şeklinde konuştu.

Ülkesinin küresel sıfır atık ittifakını memnuniyetle karşıladığını ve güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Rahman, ittifakın Bangladeş hükümetinin daha temiz bir çevre, daha sağlıklı toplumlar, önleyici tedbirler alarak ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla örtüştüğünü anlattı.

Rahman, sıfır atık hedefinin tek başına ulaşılabilecek bir hedef olmadığını kaydederek, "Bizim uygun maliyetli iklim finansmanına, teknoloji transferine ve kapasite geliştirmeye ihtiyacımız var." dedi.

Gençlerin sıfır atık hareketine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Rahman, "Gençlerimiz yalnızca yarının liderleri değil, bugünün çözümlerinin de bir parçası olmalılar." diye konuştu.

Sıfır atık girişiminin, küresel bir harekete dönüşmesi

BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, sıfır atık girişiminin küresel bir harekete dönüşmesinden dolayı tebrik ederek, UN Habitat'ın aldığı kararlarla temiz şehirler programı sayesinde belediyelere destek verildiğini anlattı.

Atık sistemlerinin değerlendirildiğini, hizmetlerin ve sistemlerin artırıldığına dikkati çeken Rossbach, özellikle bu girişimlerde kadınların rolünün çok önemli olduğunu vurguladı.

Rossbach, toplulukların girişimlerini yönlendirmek ve hanelerde tüketimin nasıl yönetildiğini görmek için değişimde kadınların rolünün çok büyük olduğunu belirtti.

Global ittifak sayesinde, siyasi liderlerin teknik uzmanlarla bir araya geldiğini söyleyen Rossbach, UN Habitat'ın buna katkı vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

BM Kalkınma Programı, sıfır atık programının bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyor

BM Kalkınma Programı idarecisi Croo, Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişimini tanıttığı için teşekkür ederek, atık olmaması gerektiğini, atığın geri dönüştürülmesi ve ayrıştırılması gerektiğini söyledi.

Croo, "(Emine Erdoğan'a) Sıfır atık konusunu, çevre aksiyonu konusunu gündemine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz." diyerek, BM Kalkınma Programının sıfır atık programının bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

Atığın, sera gazlarının bir unsuru olduğunu ve metan gazının da çok önemli olduğunu, gıda atığının gazları azaltmak için çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Croo,"Döngüsel ekonomi bizim hedeflerimize sera gazını azaltma konusunda ne kadar yardımcı olabileceğini gösteriyor." dedi.

Brezilya'da 90 milyon ton atığın yüzde 4'ünden azı geri dönüştürülüyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Silva, ülkesinde atık meselesinin 2010'dan bu yana 'ulusal katı atık' çerçevesinde ele alındığını söyledi.

Atık oluşumunu azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm gibi öncelik sıralaması belirlendiğini söyleyen Silva, "Politika aynı zamanda ürün döngüsünün tüm zincir boyunca sorumlu üreticiden başlayarak, satıcılar, üreticiler, kamu otoriteleri arasında paylaştırmaktadır." yorumunu yaptı.

Silva, buna göre, elektronik ürünler, ilaçlar gibi bazı ürünler için tersine lojistik organizasyonlarının zorunlu kılındığını ifade ederek, "Brezilyalılar yılda yaklaşık 90 milyon ton çöp üretiyor. Bu miktarın maalesef yüzde 4'ünden azı geri dönüştürülüyor ya da yeniden kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'nın önünde aşması gereken bir sorun olduğunu söyleyen Silva, "Brezilya'daki verimli olmayan geri dönüşüm her yıl yaklaşık 120 milyar değerinde bir kayba yol açıyor." diye konuştu.

Güçlü ortaklıklar, ortak hedefler

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Mohamed, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi de takdirle selamlıyorum, küresel atık hareketini ilerletmedeki vizyoner liderliği için." diyerek, çevresel sürdürülebilirliğin kendileri için bir varoluş meselesi olduğunu vurguladı.

Maldivler'in kırılgan ekosisteminin başta plastik olmak üzere atıklar tarafından tehdit edildiğini dile getiren Mohamed, deniz çöplerinin mercan resiflerine zarar verdiğini ve bunun gıda zincirini etkilediğini vurguladı.

Mohamed, ülke liderlerinin eşlerinin bu dönüşüme ilham vermek konusunda eşsiz bir fırsata sahip olduklarını söyleyerek, "Küresel Sıfır Atık İttifakı, ortak hedefleri kolektif eyleme dönüştürmek için önemli bir fırsat sunuyor. Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın vizyonunu ve hedeflerini güçlü bir şekilde destekliyorum." görüşünü paylaştı.

Mikronezya Federal Devletleri Başkanı Wesley W. Simina'nın eşi Ancelly Simina da ele aldıkları konunun her aileyi, topluluğu ve nesli etkilediğini vurgulayarak, sıfır atık konusunun kaynaklara, çevreye ve gelecek nesillere saygıyla ilgili olduğu yorumunu yaptı.

"Mikronezya şunun kesinlikle farkında. Etkin atık yönetimi çevremizi korumak, halk sağlığını güvence altına almak ve halklarımız ile adalarımız için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak açısından hayati önem taşıyor." diyen Simina, ülkesinin atık yönetimi sorunlarını ele alırken politika, farkındalık, düzenli depolama alanı yönetimi, bertaraf ve geri dönüşüm bileşenlerine odaklandığını aktardı.

Simina, sıfır atığa geçişin sürekli bir kararlılık, daha güçlü ortaklıklar, kesintisiz kamuoyu farkındalığı ve toplumun tamamının aktif katılımını gerektirdiğinin altını çizdi.

Küresel Sıfır Atık İttifakı'na övgü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gelini Zeinab Suleman da "Pakistan, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nı desteklemektedir." ifadesini kullanarak, kamu sağlığı, ekonomik fırsatlar ve insan onuruyla birlikte gelen çevre sorumluluğunun ilerletildiğini vurguladı.

Okulların ve hanelerin Sıfır Atık konusunda harekete geçirilmesini, gıda atığını önleyecek doğru satın alma ve depolama yapmaya teşvik edilmesini öneren Suleman, "Böylece kaynakta ayrıştırma olur, malzemeler yeniden kullanılır ve geri dönüştürülür. Güneş enerjisi tüm bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılar." dedi.

Suleman, yerel halkın yerel girişimlerde bulunmasını ve daha güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlamanın önemine değinerek, "Bu ittifak doğrultusunda bizler de neyin işlediğini, neyin işlemediğini paylaşırız, birbirimizden öğreniriz. COP32'de bizler de uygulamaya yönelik sonuçları paylaşabiliriz. Pakistan bu işbirliğine hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'nun eşi Gueta Selemane Chapo da "Milyonlarca insan açlık çekerken, yemekler ve ekmekler çöpe atılırken, su israf edilirken, doğal kaynaklar gezegenin hiçbir sınırı yokmuş gibi tüketilirken gerçekten iklim adaletinden söz etmek mümkün değil." diyerek, mevcut neslin en büyük sınavının henüz doğmamış gelecek nesillere ait olanı korumak olduğunu vurguladı.

Ülkesinde bu konunun ulusal kalkınma ve insan onuru meselesi olduğunu söyleyen Chapo, şu görüşünü paylaştı:

"Mozambik, Sıfır Atık Hareketi'nin sadece bir çevre gündeminden çok daha fazlası olması gerektiğine inanıyor. Çok önemli bir gündem bu. Bu hareket bir kalkınma, sosyal adalet ve ahlaki sorumluluk gündemi. O yüzden uluslararası toplumu bu son derece önemli dava etrafında bir araya getiren Sayın Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonunu, liderliğini tebrik ediyorum, takdirle selamlamak istiyorum."

Chapo, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nı "taahhüdün işbirliğine, bilginin eyleme, iyi niyetin somut sonuçlara dönüştüğü bir platform" olarak tanımlayarak, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin bu konuda önemli bir görev üstlendiğini anlattı.

Kaynak: AA