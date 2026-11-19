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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Taşkent'te gerçekleşen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığımızı, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttüğümüz ortak çalışmaları konuşma fırsatımız oldu. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Mirziyoyev tarafından imzalanan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konseyin, ülkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'na, şahsıma ve heyetimize gösterdikleri sıcak misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor; görüşmemizde hazır bulunan, Konseyin eş başkanlığını birlikte yürüttüğümüz Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayın Saida Mirziyoyeva'ya işbirliğimizin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA