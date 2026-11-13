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MSKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar'a Özbekistan'da fahri profesörlük verildi

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MSKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar'a Özbekistan'da fahri profesörlük verildi
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MSKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsünce fahri profesörlüğe layık görüldü. Akar'a fahri profesörlük ünvanı ve beratı, akademik işbirliğine katkıları nedeniyle Enstitü Rektörü Shahzoda Negmatova tarafından takdim edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından fahri profesör ünvanına layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akar'ın, uluslararası akademik işbirliğinin geliştirilmesine sunduğu katkılar ve bilimsel çalışmaları dolayısıyla bu ünvanı aldığı belirtildi.

Fahri profesörlük ünvanı ve beratının, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova tarafından Akar'a takdim edildiği bildirilen açıklamada, Akar'ın aldığı ünvanın, MSKÜ'nün uluslararası akademik alandaki saygınlığına ve bilimsel görünürlüğüne katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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