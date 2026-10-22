Aile Bakanı Göktaş, Özbekistan'da El Haïry ile çocukların dijital risklerini görüştü

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'da Fransa Sağlık, Aileler, Özerklik ve Engelliler Bakanlığı Çocuk İşlerinden Sorumlu Yüksek Komiseri Sarah El Haïry ile görüştü.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa Sağlık, Aileler, Özerklik ve Engelliler Bakanlığı Çocuk İşlerinden Sorumlu Yüksek Komiseri Sn. Sarah El Haïry ile bir araya geldik. Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya, onlara güvenli alanlar sunmaya yönelik çalışmalarımızı ve ülke deneyimlerimizi paylaştık. Evlatlarımızın teknolojiyi sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanmasını desteklemeye, bu hassasiyetimizi uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA