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COP31 öncesi Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Bangladeş Başbakanı Antalya'ya geldi

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COP31 öncesi Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Bangladeş Başbakanı Antalya'ya geldi
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Antalya'daki COP31 kapsamında yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanlarının kente gelişi sürüyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Bangladeş Başbakanı da Antalya'ya gelerek otellerine geçti.

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) yarın yapılacak "Liderler Zirvesi"ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor.

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, COP31'e katılmak üzere Antalya Havalimanı'na geldi. Berdimuhamedov, Antalya'da Vali Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Kürşad Zorlu, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman da Liderler Zirvesi için Antalya'ya geldi. Havalimanında tören mangasını selamlayan konuk liderler, otellerine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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