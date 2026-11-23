Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Türkiye tarım sigortaları modelini örnek alarak Özbekistan'da kurulan Tarım Sigortaları Sistemi (Kışlak Hocalığı Sigortası Jamgarması) ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla başkent Taşkent'e ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, program, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Burhan Demirok, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Melih Özbulut, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'nün de bulunduğu heyet tarafından yapıldı.

Ziyaret kapsamında TARSİM heyeti, Özbekistan Kışlak Hocalığı Sigortası Jamgarması Direktörü Murad Açilov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Özbekistan'da faaliyete başlayan Tarım Sigortaları Sistemi'ne ilişkin mevcut uygulamaların mercek altına alındığı ziyarette, çalışmalara teknik destek sunulması amacıyla karşılıklı temaslar gerçekleştirildi.

Saha incelemelerinin de yapıldığı programda, Sera Sigortasının ilk poliçe düzenlenme törenine de katılım sağlandı.

Kaynak: AA