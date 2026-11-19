CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Özbekistan- Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in teşrifleriyle, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayın Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlığını yürüttüğümüz Türkiye-Özbekistan İş Dünyası'nın Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in ilk toplantısını Taşkent'te gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlarımızın ortak iradesiyle kurulan Konseyimizle, ticaret hacmimizi kısa vadede 5 milyar, orta vadede 10 milyar dolara ulaştırmayı; karşılıklı yatırımları artırmayı, iş dünyalarımız arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ortak kalkınma projelerine ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Köklü kardeşlik bağlarımızı somut ekonomik kazanımlara dönüştürecek bu önemli mekanizmanın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve Konsey Eş Başkanımız Sayın Saida Mirziyoyeva olmak üzere, toplantımıza katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı