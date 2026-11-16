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ERÜ, Andican Devlet Tıp Enstitüsüyle akademik işbirliği protokolü imzaladı

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ERÜ, Andican Devlet Tıp Enstitüsüyle akademik işbirliği protokolü imzaladı
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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında akademik ve öğrenci işbirliği protokolü imzalandı. ERÜ Rektörü Erkılıç ile Enstitü Rektörü Müminoviç'in katıldığı törende protokolün iki üniversite için hayırlı olması dilendi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol akademik ve öğrenci işbirliği kapsamında üniversitenin toplantı salonunda imzalandı.

Törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erkılıç, imzalanan protokolün iki üniversite için hayırlı olmasını diledi.

Müminoviç de imzalanan protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imza atıldı.

Kaynak: AA
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