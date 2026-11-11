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Cevdet Yılmaz Antalya'daki COP31'de Mirziyoyev ve Pezeşkiyan'la görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü. Yılmaz, zirvede KKTC, Suriye, AB, Ermenistan, IKBY ve Londra Belediye Başkanı ile de temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Zirvenin düzenlendiği alanda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile de görüştü.

Kaynak: AA
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