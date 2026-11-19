Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan'da düzenlenen Türkiye- Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in teşrifleriyle, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayın Saida Mirziyoyeva'nın eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısına katıldık. Özbekistan, sanayi, teknoloji ve ekonomik kalkınma hedeflerimizi paylaştığımız dostumuz ve stratejik ortağımız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde, son dönemde ticaret ve yatırımlarda kaydedilen ilerleme, bu güçlü ortaklığın somut göstergesi" ifadelerini kullandı.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sunduğunu belirten Kacır, "Sanayiden enerjiye, altyapıdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmaları, ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Yatırımcılarımıza sağladıkları imkanlar için Özbek dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kardeşlik bağlarımızdan güç alarak, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ortak refah için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı