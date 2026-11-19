Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Özbekistan Green University arasında, ikili işbirliği protokolü imzalandı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak'ın şahitliğinde gerçekleşen imza töreninde, protokol ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ve Özbekistan Green University Rektörü Bakhtiyor Alimovich Pulatov tarafından imzalandı.

Cop31 Mavi Bölge'de imzalanan protokol çerçevesinde, iki üniversite arasında başta Ortak Turkuaz Yeşil Dönüşüm Eğitim Modeli olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, ortak araştırma projeleri, akademik değişim ve toplumsal katkı odaklı pek çok alanda işbirliği yürütülmesi hedefleniyor.

Uluslararası yükseköğretim işbirliklerini yeşil dönüşüm vizyonuyla güçlendiren anlaşmanın, her iki kurumun akademik üretkenliğine ve sürdürülebilir geleceğe önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: AA