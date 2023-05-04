Otel Haberleri - Otel Haber - Haberler

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Otel Haberleri

Otel haber, Otel son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TİKA'dan Cezayir'de turizm okulu eğitimcilerine yönelik program

TİKA'dan Cezayir'de turizm okulu eğitimcilerine yönelik program

Otel - 7 Saat Önce
DEPREMDE 7 ÜYESİNİ KAYBEDEN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU, EDİRNE'DE KONSER VERDİ

DEPREMDE 7 ÜYESİNİ KAYBEDEN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU, EDİRNE'DE KONSER VERDİ

Otel - 9 Saat Önce
Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma konserlerine Edirne'de başladı

Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma konserlerine Edirne'de başladı

Otel - 10 Saat Önce
Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa Günü Dayanışma Konserleri Edirne'de Başladı

Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa Günü Dayanışma Konserleri Edirne'de Başladı

Otel - 10 Saat Önce
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkçüler Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkçüler Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

Otel - 10 Saat Önce
İYİ Parti lideri Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde partilileriyle bir araya geldi

İYİ Parti lideri Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde partilileriyle bir araya geldi

Otel - Dün 23:33
Akşener: Bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

Akşener: Bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

Otel - Dün 23:13
Akşener: Bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

Akşener: Bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

Otel - Dün 23:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı.'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı.'

Otel - Dün 23:09
Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı'

Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı'

Otel - Dün 23:07
Bakan Özer, Ordu'da 'Esnaf Buluşması' programında konuştu Açıklaması

Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu Açıklaması

Otel - Dün 23:06
'28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

'28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

Otel - Dün 22:26
'28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

'28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

Otel - Dün 22:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Taşeron sorununu çözeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Taşeron sorununu çözeceğiz

Otel - Dün 20:15

Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı

Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı

Otel - Dün 20:10
Çöp Adam 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Çöp Adam 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Otel - Dün 19:38
Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 19. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 19. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

Otel - Dün 19:35
Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek

Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek

Otel - Dün 19:17
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Genç nüfus kırsala sırtını döndü

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Genç nüfus kırsala sırtını döndü

Otel - Dün 18:46
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gençleri kırsalda tutmak için çalışmalar yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gençleri kırsalda tutmak için çalışmalar yapıyoruz

Otel - Dün 18:45
Texas Valisi'nin Demokrat eyaletlere gönderdiği mülteciler New York'a ulaştı

Texas Valisi'nin Demokrat eyaletlere gönderdiği mülteciler New York'a ulaştı

Otel - Dün 18:44
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı

Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı

Otel - Dün 18:42
Türk Telekom Basketbol Kulübü, İspanya'da yaşanan 'skandal' olayı kınadı Açıklaması

Türk Telekom Basketbol Kulübü, İspanya'da yaşanan "skandal" olayı kınadı Açıklaması

Otel - Dün 18:40
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (4)

Otel - Dün 18:38
Türk Telekom kazayla ilgili açıklama yaptı

Türk Telekom kazayla ilgili açıklama yaptı

Otel - Dün 18:35
Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı

Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı

Otel - Dün 18:08
Bakan Kirişçi: 'İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz'

Bakan Kirişçi: "İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz"

Otel - Dün 18:08
Çin'de 1 Mayıs Tatilindeki Yurt İçi Seyahatler Pandemi Öncesi Değerlerin İki Katına Çıktı

Çin'de 1 Mayıs Tatilindeki Yurt İçi Seyahatler Pandemi Öncesi Değerlerin İki Katına Çıktı

Otel - Dün 17:49
Bakan Kirişci: 'İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz'

Bakan Kirişci: "İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz"

Otel - Dün 17:31
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Alpaslan Erkoç seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Alpaslan Erkoç seçildi

Otel - Dün 17:30
POYD, depremzede 130 turizm öğrencisine iş ve staj imkanı sağladı

POYD, depremzede 130 turizm öğrencisine iş ve staj imkanı sağladı

Otel - Dün 17:04
Türk Telekom Basketbol Takımı'nda Avrupa Kupası finali öncesi talihsiz olay

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda Avrupa Kupası finali öncesi talihsiz olay

Otel - Dün 16:28
MTO Başkanı Ayhan, 'Müzik yayını yasağı sona ermeli'

MTO Başkanı Ayhan, "Müzik yayını yasağı sona ermeli"

Otel - Dün 15:28
Bakan Ersoy, Bodrum'da İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'ni açtı Açıklaması

Bakan Ersoy, Bodrum'da İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'ni açtı Açıklaması

Otel - Dün 14:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Taşeron sorununu çözeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Taşeron sorununu çözeceğiz

Otel - Dün 14:11
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Almanya'yı ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Almanya'yı ziyaret edecek

Otel - Dün 13:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması

Otel - Dün 13:32
RTÜK Başkanı Şahin: 'Ana muhalefet lideri çıkıp bizi tehdit ediyor'

RTÜK Başkanı Şahin: "Ana muhalefet lideri çıkıp bizi tehdit ediyor"

Otel - Dün 13:11
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa istihdamına katkı sağlayanlarla buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa istihdamına katkı sağlayanlarla buluştu Açıklaması

Otel - Dün 12:34
Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı

Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı

Otel - Dün 12:32
RTÜK Başkanı Şahin: 'Ana muhalefet lideri çıkıp bizi tehdit ediyor'

RTÜK Başkanı Şahin: "Ana muhalefet lideri çıkıp bizi tehdit ediyor"

Otel - Dün 12:30
AK Partili vekilden tepki çeken sözler: Önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız

AK Partili vekilden tepki çeken sözler: Önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız

Otel - Dün 12:01
CHP Samsun İl Başkanı Türkel, AKP Milletvekili Adayı Muş'un DSİ Misafirhanesinde Kalmasına Tepki Gösterdi

CHP Samsun İl Başkanı Türkel, AKP Milletvekili Adayı Muş'un DSİ Misafirhanesinde Kalmasına Tepki Gösterdi

Otel - Dün 11:26
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP Samsun birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a tepki gösterdi

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP Samsun birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a tepki gösterdi

Otel - Dün 11:16
Fiyat artışları (3)

Fiyat artışları (3)

Otel - Dün 11:06
İlkbahar için bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı

İlkbahar için bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı

Otel - Dün 11:02
Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'a ulaştı

Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'a ulaştı

Otel - Dün 10:42
Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'a ulaştı

Son dünya şampiyonu Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'a ulaştı

Otel - Dün 10:37
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Turizm sektörü devlet desteği almalı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Turizm sektörü devlet desteği almalı

Otel - Dün 10:08
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Turizm sektörü devlet desteği almalı'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Turizm sektörü devlet desteği almalı'

Otel - Dün 10:07
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