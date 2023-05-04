Otel Haberleri - Otel Haber - Haberler

Otel Haberleri
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Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma konserlerine Edirne'de başladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı.'
Meral Akşener: 'Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı'
Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
Çöp Adam 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 20. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
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Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (4)
Bakan Kirişçi: "İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz"
Çin'de 1 Mayıs Tatilindeki Yurt İçi Seyahatler Pandemi Öncesi Değerlerin İki Katına Çıktı
Bakan Kirişci: "İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz"
Bakan Ersoy, Bodrum'da İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'ni açtı Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması
AK Partili vekilden tepki çeken sözler: Önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız
CHP Samsun İl Başkanı Türkel, AKP Milletvekili Adayı Muş'un DSİ Misafirhanesinde Kalmasına Tepki Gösterdi
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP Samsun birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a tepki gösterdi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Turizm sektörü devlet desteği almalı