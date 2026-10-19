2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunçGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beyoğlu'nda 61 ve 17 yaşlarındaki iki erkekle 2 gündür aynı otel odasında kalan 29 yaşındaki Deniz Ece Y., pencereden çıkarak otel tabelasının üzerine geçti. "İmdat, polis yok mu?" diye yardım çığlıkları atan kadın, bir süre sonra aşağı düşerek yaralandı. Bileği kırılan kadın hastaneye kaldırılırken yardım çığlıkları ve düşme anı kameralara yansıdı.
- İstanbul Beyoğlu'nda 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında bir otel odasının penceresinden çıkan Deniz Ece Y. (29), binanın dış cephesindeki tabelanın üzerine geçti.
- Deniz Ece Y., Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile aynı otel odasında iki gündür kalıyordu.
- Tabeladan düşen ve bileği kırılan kadın, bilinci açık şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde yaşanan olay paniğe neden oldu. Şehit Muhtar Mahallesi'nde 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz Ece Y. (29), kaldığı otel odasının penceresinden çıkarak binanın dış cephesindeki tabelanın üzerine geçti.
İKİ ERKEKLE 2 GÜNDÜR AYNI ODADA KALIYORDU
Edinilen bilgilere göre Deniz Ece Y.'nin, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile aynı otel odasında iki gündür kaldığı öğrenildi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden dışarı çıkan kadın, otelin tabelası üzerinde tutunmaya çalışarak çevredekilerden yardım istedi.
"İMDAT, POLİS YOK MU?" DİYE BAĞIRDI
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde güçlükle durduğu ve "İmdat, polis yok mu?" diye bağırdığı görüldü.
Bir süre sonra bulunduğu yerden aşağı düşen kadının düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
BİLEĞİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık şekilde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ODADAKİ İKİ KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Polis ekipleri, olay sırasında kadınla aynı otel odasında bulunan Hakan B. ve M.F.K.'nin bilgisine başvurdu. İki kişi, Deniz Ece Y. ile iki gündür aynı odada kaldıklarını, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkânlarıyla pencereden çıkarak tabelanın üzerine geçtiğini ve bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını öne sürdü. Kadının neden pencereden çıktığı ve yardım istediği henüz netlik kazanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.