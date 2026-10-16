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Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü

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Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü
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Eskişehir'de otel sahibi Cüneyt Yılmaz'dan (44) bir süre haber alamayan çalışanlar, odasına girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yılmaz, yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen otel sahibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 44 yaşındaki otel sahibi Cüneyt Yılmaz, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki kendisine ait otelde yatağında hareketsiz halde bulundu.
  • Yılmaz'dan haber alamayan otel çalışanları odasına girerek durumu kontrol etti ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Yılmaz'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilerek polis ve savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Otel sahibi Cüneyt Yılmaz, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kendisine ait otelde ölü bulundu. 44 yaşındaki Yılmaz'ın ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine polis ve savcılık inceleme başlattı.

OTEL ÇALIŞANLARI HABER ALAMAYINCA ODASINA GİRDİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bulunan bir otelde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Otelin sahibi olan 44 yaşındaki Cüneyt Yılmaz'dan bir süre haber alamayan çalışanlar, durumunu kontrol etmek için odasına girdi. İçeri giren görevliler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Cüneyt Yılmaz'ın durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede 44 yaşındaki otel sahibinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın kendi otelinde ölü bulunmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. 

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cüneyt Yılmaz'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polis ve savcılık ekipleri, 44 yaşındaki otel sahibinin ölümüne ilişkin inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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