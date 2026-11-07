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Bilecik'te COP31 için il genelinde şok uygulama ve denetimler sürüyor

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Bilecik'te COP31 için il genelinde şok uygulama ve denetimler sürüyor
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COP31 kapsamında Bilecik genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet koordinesinde otel, pansiyon ve günübirlik konaklama tesisleri ile aranan şahıslar, ticari taksiler, otogar ve YHT Garı denetlendi; ekipler 7 gün 24 saat sahada.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bilecik genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda şok uygulamaları ve genel kontroller yapıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler sürdürülürken, umuma açık iş yerleri, oteller, pansiyonlar ve günübirlik konaklama tesisleri de kontrol edildi. Ekipler ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra ticari taksiler, otogar ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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