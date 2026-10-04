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Yüksel Balcı, Karadeniz Ereğli TSO'da 7 grubun 4'ünü kazanarak başkan seçildi

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Yüksel Balcı, Karadeniz Ereğli TSO'da 7 grubun 4'ünü kazanarak başkan seçildi
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Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri, Gülüç beldesindeki Büyük Ereğli Anadolu Otel'de yapıldı. Mevcut Başkan Arslan Keleş ile yarışan Yüksel Balcı, 7 grubun 4'ünü kazanarak Karadeniz Ereğli TSO'nun yeni başkanı oldu.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri, Gülüç beldesinde bulunan Büyük Ereğli Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Arslan Keleş ile Başkan Adayı Yüksel Balcı'nın yarıştığı seçimler, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

TSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde 7 grubun 4'ünü kazanan Yüksel Balcı, Karadeniz Ereğli TSO'nun yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçlarına göre Yüksel Balcı'nın listesi 2, 3, 5 ve 6. gruplarda, Arslan Keleş'in listesi ise 1, 4 ve 7. gruplarda ipi göğüsledi.

7 grubun 4'ünde üstünlük sağlayan Yüksel Balcı, seçimlerin ardından TSO'nun yeni başkanı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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