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Muğla'da fuhşa aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

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Muğla'da fuhşun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların kadınları otel, pansiyon, apart ve evlere götürerek fuhşa teşvik ettikleri, aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddia edildi.

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte fuhşun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, kadınları otel, pansiyon, apart ve evlere götürerek fuhşa teşvik ettikleri, aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla A.Ç, C.A.K, E.A. ve D.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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