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Muğla Marmaris'te otel servisi devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Muğla Marmaris'te otel servisi devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça karayolu Hisarönü mevkiinde otel personelini taşıyan servis minibüsü virajı alamayarak devrildi. Kazada 3 personel yaralandı, 2'sinin durumu ağır; minibüsün altında kalan bir personel itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel personelini taşıyan servis minibüsünün virajı alamayarak devrildiği kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Datça karayolu Hisarönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 20 otel personelinin bulunduğu servis minibüsü, virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada minibüsün altında kalan bir personel için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla minibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 3 personelin yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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