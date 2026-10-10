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Erzurum'da turizm öğrencileri, tarihi tabyaları ve Nene Hatun'un kabrini gezdi

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Erzurum'da turizm öğrencileri, tarihi tabyaları ve Nene Hatun'un kabrini gezdi
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Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği ile Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü iş birliğinde, bölüm öğrencilerine yönelik kent tanıtım gezisi düzenlendi. Gezide Aziziye, Mecidiye ve Uzunahmet Tabyaları ile Nene Hatun'un kabri ziyaret edilirken, öğrencilere tabyaların kent savunması için inşa edildiği anlatıldı.

ERZURUM Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği ile Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü iş birliğinde, bölümü yeni kazanan öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler, kent tanıtım turuna Aziziye Tabyalarından başladı. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Betül Büladi Çubukçu, Doç. Dr. Murathan Keha, Öğretim Görevlisi Yusuf Dürgen'in de yer aldığı gezide Nene Hatun'un kabrini ziyaret eden öğrenciler, Aziziye Tabyalarından sonra, Mecidiye ve Uzunahmet Tabyalarını gezdi. Öğrencilere tarihi tabyalar hakkında bilgi veren Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, binaların kent savunması için inşa edildiğini söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Nur Kamer, Erzurumlu olmasına rağmen tarihi tabyaları ilk kez gördüğünü söyledi.

Sosyal Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Dürgen, "Turizm Otel İşletmecilik Programında öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimizle birlikte Erzurum'un kültürel değerleriyle alakalı bir gezi düzenledik. Tabyaları gezdik. Faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, "Erzurum'a yine gelen arkadaşların şehri tanımaları kentin tarihiyle ilgili bilgi edinmelerini istedik. Turizmci bakış açısıyla buraları değerlendirmelerini istedik. O yüzden böyle bir çalışma içerisine girdik. Öğrencilerimizin hem Erzurum'u tanımalarını hem de meslekleriyle ilgili deneyim kazanmalarını amaçladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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