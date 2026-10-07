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Antalya Kundu'da bitmeyen yol çalışması uzay kongresinde trafik sorununu büyüttü

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kundu'daki 4 kilometrelik yol çalışması, 3 Ağustos 2026 bitiş tarihine rağmen tamamlanamadı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi döneminde yolun bir bölümü kapalı olduğundan katılımcılar, turistler ve otel çalışanları trafikte bekledi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kundu oteller bölgesinde, proje tabelasında bitiş tarihi 3 Ağustos 2026 olarak belirtilen yaklaşık 4 kilometrelik yol çalışması tamamlanamadı. 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi döneminde yolun bir bölümünün trafiğe kapatılması nedeniyle kongre katılımcıları, turistler, otel çalışanları ve vatandaşlar uzun süreler trafikte bekledi.

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi için kente gelen uluslararası heyetlerin de konakladığı Kundu, Kemerağzı ve Lara bölgelerindeki otellere ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Kundu güzergahında devam eden çalışma, kongre döneminde artan araç hareketliliğiyle birlikte trafik sorununu büyüttü. Yolun bir kısmının kapalı olması nedeniyle oteller ile kongre alanı arasındaki geliş ve gidişlerde uzun süreli beklemeler yaşanıyor.

Çalışma alanındaki proje tabelasında sözleşme tarihi 27 Mart 2026, işe başlama tarihi 1 Nisan 2026, işin bitim tarihi ise 3 Ağustos 2026 olarak yer alıyor. Belirtilen bitiş tarihinin üzerinden 2 ayı aşkın süre geçmesine rağmen güzergahtaki çalışmalar sürüyor.

TURİSTLER VE ÇALIŞANLAR TRAFİKTE KALDI

Devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluktan, kongreye katılan uluslararası misafirlerin yanı sıra, bölgede tatil yapan turistler, otel çalışanları ve yolu kullanan vatandaşlar da etkilendi. Otellere ulaşmaya çalışan araçlar ile çalışanları taşıyan servisler trafikte kaldı. Kongre programlarına katılmak veya konakladıkları tesislere dönmek üzere yola çıkan ziyaretçiler de aynı güzergahta saatlerce bekledi.

BELEK'TE 38 KİLOMETRELİK YOL HİZMETE AÇILDI

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla yürütülen yaklaşık 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu projesi ise tamamlandı. COP31 alanı ve oteller bölgesine ulaşım için 4 ana arter ile 12 bağlantı yolunda yapılan çalışmaların ardından yollar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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