Şişli'de otele düzenlenen operasyonda tapu çetesi lideri Çetin Acar yakalandı

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İstanbul'da yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef alarak gayrimenkullerini 'cinayet', 'tehdit', 'şantajla' ele geçiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari çete lideri Çetin Acar Şişli'de saklandığı otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetin Acar'ın 3 kişinin ölümüne ilişkin aldığı cezalar nedeniyle 2021 yılından beri arandığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 2021 yılından bu yana müebbet hapis cezası ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Çetin Acar'ın Şişli Halaskargazi Caddesi'nde oğlunun işlettiği otelde olduğu belirlendi. Çetin Acar'ın 2008 yılında kamuoyunda 'tapu çetesi' olarak bilinen bir suç örgütünün liderliğini yaptığı ve yüksek maddi değere sahip gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan Ermeni uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef aldığı belirlendi. Çetenin, tehdit, şantaj ve kaçırma yöntemleriyle mağdurları baskı altına alarak taşınmazlarını sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetlerle ele geçirdiği tespit edildi. Şişli'deki otele düzenlenen operasyonda Çetin Acar gözaltına alındı.

TARİHİ YALIYI SAHTE VEKALETNAMEYLE ELE GEÇİRMİŞLERDİ

Örgütün karıştığı olaylardan biri, 2007 yılında Beykoz Kanlıca'da yaşandı. Tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen Vanda Ayaşlı Esen'in evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin'de alıkonuldu. Düzenlenen operasyonla kurtarılan kişinin kayıp olduğu dönemde Vanda Ayaşlı Esen'nin şüpheli ölümü üzerine mezarı açılarak otopsi yapıldı. İncelemede, Vanda Ayaşlı Esen'nin açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmada, Vanda Ayaşlı Esen'in nin banka kasalarındaki değerli eşyalarının, ziynetlerinin ve araçlarının yağmalandığı, tarihi yalısının ise sahte vekaletnameyle Çetin Acar'a devredildikten sonra başka bir kişiye satıldığı tespit edildi.

İKİ KARDEŞİ HEDEF ALDILAR

Örgütün 2007'deki bir diğer kanlı eyleminde ise Yeşilköy'de bulunan iki villasını satmak isteyen Şemsittin Geçgil ve Fikriye Geçgil isimli kardeşler hedef alındı. Örgüt üyelerince kaçırılan Şemsettin Geçgil'e zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Şemsiddin Geçgil'in cansız bedeni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan Fikriye Geçgil ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybetti.

55 SANIKLI DAVADA 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Tapu çetesini çökertmek için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Haziran 2008'de operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Çetin Acar, eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Çetin Acar'ın o dönem evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı