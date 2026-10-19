Muğla Marmaris'te otel personelini taşıyan servis midibüsü devrildi, 5 kişi yaralandı

Muğla Marmaris'te otel personelini taşıyan servis midibüsü devrildi, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.???????
Hisarönü Mahallesi'nde otel çalışanlarının bulunduğu 48 S 1749 plakalı servis midibüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA