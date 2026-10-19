Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Marmaris'te otel personelini taşıyan servis midibüsü devrildi, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Marmaris'te otel personelini taşıyan servis midibüsü devrildi, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.???????

Hisarönü Mahallesi'nde otel çalışanlarının bulunduğu 48 S 1749 plakalı servis midibüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Ozan Tufan, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi

Beşiktaş'ı karşısında görünce bu adama bir şeyler oluyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için bir saniye düşünmediler
Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık

Maç sonunda sesi titreye titreye konuştu
Karasu'da Acarlar Longozu çevresindeki ev ve iş yerleri su altında kaldı

Turistik tesisler, evler, iş yerleri... Tamamı sular altında kaldı
İtalyan polisinden yağmacılara suçüstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar

Aldıklarını kapıdan bile çıkaramadılar! Polisten yağmacılara suçüstü

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

CHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye mi geçecek? "Geç bile kaldım"
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

Emniyet Genel Müdürü'nden net mesaj: Asla kaçamayacaklar