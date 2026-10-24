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İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

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İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış
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İzmir Menderes'te ailesiyle tatile gittiği otelde 22 Ağustos'ta yetişkin havuzuna giren 6 yaşındaki E.N.K., boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda otelin gerekli tedbirleri almadığı, cankurtaranın da takip ve kontrolü yapmadığı belirtildi. Ailenin avukatı, cankurtaranın sertifikasız olduğunu ve çocuğun 7 dakika havuzun dibinde kaldığını öne sürdü.

  • İzmir'in Menderes ilçesinde 22 Ağustos'ta bir otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki E.N.K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
  • Bilirkişi raporunda otel işvereninin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrolleri yapmadığı, riskleri tespit etmediği ve tedbir almadığı; cankurtaran B.G.'nin çocukların yetişkin havuzuna girmesine yönelik takip ve kontrolü yapmadığı belirtildi.
  • Aile avukatı, havuz başındaki cankurtaranın sertifikası olmadığını, bu büyüklükteki havuzda zorunlu olan en az 2 bronz sertifikalı cankurtaranın görev yapmadığını ve çocuğun 7 dakika boyunca havuzun dibinde kaldığını aktardı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde E.N.K. (6) ailesiyle tatil için gittiği bir otelde yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi.

Olay, 22 Ağustos'ta Özdere Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte otelde tatil yapan E.N.K., iddiaya göre yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra fark edilen E.N.K. havuzdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. E.N.K.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, aile olayla ilgili savcılığa şikayetçi oldu. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dosyaya bilirkişi raporu girdi. Raporda çocukların yetişkin havuzuna girmemesi için gerekli tedbirler alınmadığı vurgulandı. E.N.K.'nin annesi tarafından da gerekli kontrolün sağlanmadığı vurgulandı. Olayın meydana geldiği havuzda uyarı levhası olduğuna dair bir tespite ulaşılamadığı da aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI

Raporda, B.G.'nin otelde cankurtaran olarak görev yaptığı kanaatine varıldığı ve yetişkin havuzuna çocukların girmesine karşı gerekli takip ve kontrolü yapmadığının altı çizildi. B.G.'nin teknik yönden ana etken olduğunun altı çizildi. İşveren olduğu belirlenen A.İ. tarafından otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi. Ayrıca çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli iş organizasyonunun yapılmadığı ve havuzlarda görevli cankurtaranlarla ilgili gerekli takip ve kontrolün sağlanmadığı da raporda yer aldı. A.İ.'nin de olayda teknik yönden etken olduğu belirtildi. E.N.K.'nin annesi de teknik yönden etken olarak raporda yer aldı.

AVUKAT: CANKURTARANIN SERTİFİKASI YOK

E.N.K.'nin ailesinin avukatı Emrullah Aksakal, olayı 'facia' olarak nitelendirip, "Havuz başında cankurtaran olarak gösterilen kişinin cankurtaran sertifikasının olmadığını tespit ettik. Sertifikasız bir kişi cankurtaran kulesine oturtulmuş. Yürürlükteki Havuz Güvenliği ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği çok açık. Bu büyüklükte ve derinlikte bir havuzda en az 2 adet bronz sertifikalı cankurtaranın aynı anda görev yapması zorunludur. Olay günü otelde bu şart sağlanmamıştır. Evladımız 7 dakika boyunca havuzun dibinde kalmıştır. Bu sürede havuzun dibini görecek bir kamera sistemi, bir alarm sistemi, bir su altı aydınlatması dahi yok. Çocuğu görecek sistem yok. Olay olduğu anda devreye girmesi gereken acil eylem planı, ilk yardım organizasyonu ve kurtarma ekipmanı da yok" dedi. Aksakal, ayrıca otel sahipleri ve yöneticileri tarafından aileye 'Geçmiş olsun' denilmediğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Tokat:

Aile şuçlu

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