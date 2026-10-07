Antalya Manavgat'ta otel servis otobüsü motosikletle çarpıştı, motosikletli yaralandı

Antalya Manavgat'ta otel servis otobüsü motosikletle çarpıştı, motosikletli yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletli yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsü ile çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, Çolaklı Mahallesi Askeri Kamp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nden Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'na çıkan Kadir A. idaresindeki 07 C 74845 plakalı servis otobüsü, aynı yönde ilerleyen Şirin S.'nin kullandığı 06 CAB 565 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosikletlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.