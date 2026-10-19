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İki erkekle kaldığı otelde korkunç olay! Yardım isterken pencereden düştü

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İstanbul Beyoğlu'nda iki erkekle aynı otel odasında kaldığı öğrenilen 29 yaşındaki Deniz Ece Y., odanın penceresinden çıkarak otel tabelasının üzerine geçti. "İmdat! Polis yok mu?" diye bağırarak yardım isteyen genç kadın, bir süre sonra aşağı düşerek yaralandı. Bileği kırılan kadın hastaneye kaldırılırken, odada bulunan iki kişinin ifadesine başvuruldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde yaşanan olay paniğe neden oldu. Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki otelde, 61 yaşındaki Hakan B. ve 17 yaşındaki M.F.K. ile iki gündür aynı odada kaldığı öğrenilen Deniz Ece Y. (29), odanın penceresinden çıkarak otel tabelasının üzerine geçti.

"İMDAT, POLİS YOK MU?" DİYE BAĞIRDI

Pencereden çıkarak tabelanın üzerine geçen genç kadın, burada tutunarak beklemeye başladı. Çevredekilerden yardım isteyen Deniz Ece Y., "İmdat! Polis yok mu?" diye bağırdı.

Bir süre tabelanın üzerinde kalan kadın, daha sonra bulunduğu yerden aşağı düştü.

BİLEĞİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Düşmenin etkisiyle bileği kırılan Deniz Ece Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edildiği sırada bilincinin açık olduğu öğrenildi.

ODADAKİ İKİ KİŞİ İFADE VERDİ

Olay sırasında otel odasında bulunan Hakan B. (61) ve M.F.K. (17), polise verdikleri bilgide Deniz Ece Y.'nin kendi imkânlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını ve daha sonra aşağı düştüğünü söyledi. Kadının neden pencereden çıktığı ve yardım istediği henüz netlik kazanmadı.

YARDIM ÇIĞLIĞI VE DÜŞME ANI KAMERADA

Kadının otel tabelasının üzerinde yardım istediği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tabeladan aşağı düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
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