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Aydın Didim'de otel operasyonunda 14 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi tutuklandı

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Aydın Didim'de otel operasyonunda 14 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Akbük Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Pasaportlarının sahte olduğu değerlendirilen 8 kişi ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı; kalan 6 göçmen Aydın GÖKSEM'e teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, pasaportlarının sahte olduğu değerlendirilen 8 kişi ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele operasyon düzenlendi. Otelde konakladıkları belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde, göçmenlerden 8'inin üzerindeki pasaportların sahte olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklanırken, otel sahibi E. K. (51) ile otel çalışanı Y. A. (40) isimli şahısların da göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden kalan 6 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın GÖKSEM'e teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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