Haberler

GMKA ile ETO, Edremit Körfezi'nde turizm paydaşlarına eğitim için protokol imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GMKA ile ETO, Edremit Körfezi'nde turizm paydaşlarına eğitim için protokol imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde hizmet kalitesini artırmak ve bölgeyi 'sağlıklı uzun yaşam' merkezine dönüştürmek için GMKA ile ETO protokol imzaladı. GMKA finansmanıyla otel çalışanları başta olmak üzere turizm paydaşlarına eğitim ve danışmanlık programı düzenlenecek.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde turizm paydaşlarının hizmet kalitesini artırmak ve bölgeyi "sağlıklı uzun yaşam" merkezine dönüştürmek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile Edremit Ticaret Odası (ETO) arasında protokol imzalandı.

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin arasında imzalanan protokol kapsamında projenin koordinasyonunu ETO Genel Sekreteri Recep Akgün üstlenirken, hazırlık çalışmalarını odanın proje sorumlusu Emine Ceylan yürüttü.

Çetin ve Adıyaman, ETO'nun başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde birer konuşma yaptı.

GMKA finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında, otel çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere bölgedeki tüm turizm paydaşlarına yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık programı düzenlenecek. Otellerden restoranlara, acentelerden tur şirketlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak çalışmalar doğrultusunda, TÜRSAB bünyesinde uzmanlık kazandırılacak eğitmenler aracılığıyla sektör paydaşlarına rehberlik edilecek.

Kaynak: AA
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Herkes şokta

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Herkes şokta
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak
Edirne'de ortaokulda silah alarmı! Öğrencinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı

Okula kurusıkı tabancayla geldi! Kendisi de ailesi de gözaltında

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı