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Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

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Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
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Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in Bodrum yatırımı netleşti. Bölgede 100 bin metrekarelik arazi alan Abramoviç, otel değil sadece 3 tane malikane yapacağı ifade edildi.

  • Roman Abramoviç, Muğla Bodrum'da Kaplankaya bölgesinde yaklaşık 100 bin metrekare (100 dönüm) arazi satın aldı.
  • Arazide iki özel plaj bulunuyor ve Abramoviç, her 30 dönüme bir lüks ev olacak şekilde toplam üç ev inşa etmeyi planlıyor.
  • Fatih Altaylı, bu tür elit gayrimenkul projelerinin Türkiye'nin turizm imajına ve küresel marka değerine katkı sağlayacağını değerlendirdi.

Bir süredir Türkiye’de turizm ve gayrimenkul yatırımı yapacağı iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in adresi netleşti. Gazeteci Fatih Altaylı, Abramoviç’in Bodrum’da devasa bir arazi satın aldığını duyurdu.

Gözünü Muğla sahillerine diken ünlü iş insanının, Kaplankaya bölgesinde aradığı ölçekte alan bulamayınca hemen yanı başında yer alan komşu parsele yöneldiği öğrenildi.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ VE İKİ ÖZEL PLAJ

Abramoviç’in kapattığı arazinin büyüklüğünün yaklaşık 100 bin metrekare (100 dönüm) olduğu ve kendine ait iki özel plajı barındırdığı belirtildi. Yatırımın en dikkat çekici yönü ise bölgedeki ranta ve yapılaşma yoğunluğuna meydan okuması oldu.

Rus milyarderin devasa arazi üzerine dev bir otel kompleksi kurmak yerine, doğaya zarar vermeden her 30 dönüme bir adet gelecek şekilde toplamda sadece üç adet lüks ev inşa edeceği ifade edildi.

"BÖLGENİN DEĞERİNİ YUKARI TAŞIYACAK"

Gelişmeyi köşesinde değerlendiren Fatih Altaylı, bu tarz elit gayrimenkul projelerinin Türkiye'nin turizm imajına katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Böylelikle yoğunluk, doğanın katledilmesi ya da çevreye zarar verilmesi gibi tartışmalar yaşanmayacak. En önemlisi, artık bu bölgede tıpkı Güney Fransa, Sardunya veya Marbella’da olduğu gibi her biri 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde süper lüks malikaneler yer alacak. Bu tip nitelikli yatırımlar ülkenin küresel marka değerini yukarı taşıyor."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

ülkeye yatırım gelmiyor diye iftira atanlar nerede. dünyadaki tüm kredi derecelendirme kuruluşları ülke puanını yükseltiyor, ama solculara göre ülke yandı bitti kül oldu. aslında istedikleri o da ama elhamdülillah ülke ayakta. nato toplantısında dünya türkiyeyi alkışladı, ama sorsan bizim yalancı muhalaefete göre itibarımız yok. daha neler nelerrrr

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Haber Yorumlarımehmet baş:

Borsada milyarlık fon olayı, belediyelere her gün yapılan operasyonlar,en son Yahşihan belediyesi, sahte diploma olayı,para için özel hastanelerde ölüme terk edilen bebekler,otel yangınında yeterli denetimler yapılmadığı ölen 78 masum insan, enflasyon pahalılık, senelerdir bizim vergilerimizle beslediğimiz milyonlarca Suriye'li, Afganlı, Afrikalı, Yemenli mülteciler, ayakkabı ve baklava kutularından sonra en son incir kutusu olayı, daha önce çuvalla aldığımız patates ve soğanı şimdi kilo ile almakta zorlanıyor emekli, asgari ücretli, Filistin'de kendi topraklarını İsrail'lilere, yabancılara satıp şimdi ne hale geldiler.Evet Almanya bizi kıskanıyor.

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Haber YorumlarıCelebi .be:

Ne yatırımı toprak satınca yatırım mı gelmiş oluyor memlekete gram faydası yok. Sanırsın dabrika yaptı. Bir emlakçıyla bi kaç bodrumlu bir süreliğine kendini zengin zannedecek sadece olan bu sonra o yerini satan gidip bahçevanlık yapar o arazide ağaçlara bakar. Bir de öykünür buralar hep bizimdi diye. Enayi. Yabancıya toprak satan vatan hainidir

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

borsada milyarlık hırsızlığı yapanlar solcular. emre tezman akpartili değil. önce kendi pisliğini gör . ak partili yahşihan bld sine operasyon yapması, devletin adaletini gösterir bunun için sevinmen lazım. ayrıca yahşihanda çalınan ekonun çaldığının, antalyada götürülenin binde biri değildir. ama ekoya söz etmezsiniz. çünkü ilkesizsiniz. sahte diploması olan da eko, ispatlı delilli. sen kendi paçandan akana bak. senin veginle suriyeli müslüman kardeşimize yardım edildiyse benim vergilerimle de milyonlarca sol görüşlünün, sapığın,a teistin maaşı ödendi, ben de ona karşıyım o zaman. suriyeliler, selaniklilerden daha türkiyelidir. ekonun kamera gizlediği çuvalla para çaldığı görüntüler ortada. senin rızkın dar, burada insanlar senin alamadığın patetesi soğanı çuvalla alıyor, urfada biberi bir ton alıyor. evet, şimdi seni finlandiya bulaşıkçı olarak bekliyor. beğenmeyen gidebilir.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Senin ve partinin içinde bir tane dogru yaz lan bulabilirsen bekliyorum

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Haber YorumlarıAmokachi:

Doğrucu Davut, ülkeye yatırım geldiği falan yok. Senin denizine yatırım yapıyor adam. Bu yapılan yatırım, tamamen senin coğrafi konumun ve doğal güzelliğinle alakalı. Onun dışında kim vatandaşını dolandırmaya çalışan bir borsaya, seçilmişlerinin tutuklandığı bir yargı sistemine, parası pul olmuş bir ekonomisine, çağdaş yaşamdan geri kalmış ideolojilerine, milletin parasını alamadığı bir ekonomi sistemine yatırım yapar ki? Senin yatırımcı dediğin anca senin denizinde yüzer, yemeğinden yer. O kadar.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Biz Turklerde, gelen yabancilardan yukselen ev daire fiyatlarinin asiri yukselmesinden, evlere ancak disardan bakiyoruz...Yazik... Devlet Buyuklerimiz, önce Turkleri ev sahibi etmeli...Tamam Toki yapiyor ama Kura filan bazilari sevinirken bazilari uzgun, cunku yeterince daire yok ortada.

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