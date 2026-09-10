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Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

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Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık O.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık O.A, oteli 2002 yılında satın aldıklarını babası H.H.A'nın yurt dışında bulunduğunu ve hasta olduğunu belirterek, babasının yanına gitmek için hakkında verilen yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise H.H.A'nın Almanya'da 19 yıl yaşadığını, hastalığından dolayı seyahat edemeyeceğine ilişkin raporu bulunduğunu, konsoloslukta H.H.A'nın ifadesinin alınmasını, mahkemeye sunulan belgelerin bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Müşteki avukatı da adli kontrol kararlarının kaldırılması talebine itiraz ederek, tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A'nın yakalama kararının infazının beklenmesine, H.H.A'nın talebinin celse arasında değerlendirilmesine, O.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararları ile yurt dışına çıkma kararının devamına hükmederek, duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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