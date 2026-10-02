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“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

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“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
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Kamuoyunda “Kumarhaneler Kralı” olarak tanınan, lüks otel ve casino yatırımlarıyla bir döneme damga vuran ünlü iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti.

  • Kamuoyunda "Kumarhaneler Kralı" olarak tanınan iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti.
  • Sudi Özkan, Türkiye'de kumarhanelerin yasayla kapatıldığı 1998 yılına kadar sektörün en büyük ismiydi.
  • Yasağın ardından "Princess International Group" markasını kurarak Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Surinam ve Karayipler'de onlarca casino ve tatil köyü işletti.

Kamuoyunda "Kumarhaneler Kralı" olarak tanınan, uluslararası lüks otel ve casino zincirlerinin sahibi ünlü iş insanı Sudi Özkan yaşamını yitirdi. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Özkan'ın vefat nedenine ve cenaze programına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YATIRIMLARINI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIDI

1980 ve 1990'lı yıllarda Türkiye'deki eğlence ve turizm sektörünün en güçlü figürlerinden biri olan Özkan, işlettiği çok sayıda lüks otel ve kumarhane ile adını duyurdu. Türkiye'de kumarhanelerin yasayla kapatıldığı 1998 yılına kadar sektörün en büyük ismi konumunda bulunan Özkan, yasağın ardından "Princess International Group" markasını kurarak rotasını yurt dışına çevirdi. Ünlü iş insanı; Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Surinam ve Karayipler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde onlarca casino ve tatil köyünü faaliyete geçirdi.

UZUN YILLAR YURT DIŞINDA YAŞADI

İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. İlerleyen süreçte Maliye Bakanlığı ile masaya oturarak devlete olan vergi borçlarını yapılandıran Özkan, Türkiye ile olan hukuki ve finansal bağlarını yeniden yasal bir zemine oturtmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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