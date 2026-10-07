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Bodrum'un ünlü oteli konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık karar

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Bodrum'un ünlü oteli konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık karar
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Bodrum'da 2023 yılında faaliyete geçen Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş. ve bağlı şirketleri için konkordato süreci başladı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 25 bin metrekarelik alanda bulunan tesis, 158 oda ve 480 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

  • İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş. ve bağlı şirketleri Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş. ile Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
  • Bodrum'un Akyarlar bölgesinde 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulu otel, 2023 yılında faaliyete geçti ve 158 oda ile 480 yatak kapasitesine sahip.
  • Konkordato süreci kapsamında şirketler 3 ay süreyle alacaklıların takibine karşı geçici koruma altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında faaliyete geçen Asrı Ala Otel Yatırımları Anonim Şirketi ve bağlı şirketleri için konkordato süreci başladı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararının Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş.'nin yanı sıra Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat'ı kapsadığı belirtildi.

Konkordato süreci kapsamında şirketler 3 ay süreyle alacaklıların takibine karşı geçici koruma altına alındı. Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre bu süreçte şirketlerin mali durumuna ilişkin incelemelerin devam etmesi bekleniyor.

2023 YILINDA FAALİYETE GEÇTİ

Konkordato kararı verilen şirket tarafından işletilen tesis, Bodrum'un Akyarlar bölgesinde bulunuyor. 2023 yılında faaliyete geçen otel, 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulu.

158 ODA, 480 YATAK KAPASİTESİ

Tesis, 158 oda ve 480 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Alkolsüz her şey dahil konseptiyle faaliyet gösteren otelde kadınlara özel alanlar da bulunuyor.

Turgutreis Marina'ya yaklaşık 5 kilometre mesafedeki tesis, Bodrum ilçe merkezine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

KONKORDATO SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Verilen kararın iflas kararı anlamına gelmediği, şirketlerin mali durumlarını düzenleyebilmeleri amacıyla konkordato kapsamında geçici mühlet sağladığı biliniyor. Üç aylık sürecin ardından mahkemenin konkordato dosyasına ilişkin vereceği karar doğrultusunda sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

Kaynak: Haberler.com
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