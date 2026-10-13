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Qantas uçağında tahtakurusu tespit edildi, Roma-Perth seferi iptal edildi

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Qantas'a ait Roma-Perth dönüş seferi, uçakta tahtakurusu tespit edilmesi üzerine iptal edildi. Qantas, ekonomi sınıfındaki az sayıda koltukta sorun bulunduğunu belirterek özür diledi; yolcuların otel masrafları karşılandı ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirildi.

Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağını tahtakurusunun istila etmesinin belirlenmesinin ardından uçağın cumartesi günü gerçekleştirmesi beklenen dönüş seferi iptal edildi.

Avustralya merkezli Qantas Havayolları'na ait İtalya-Avusturalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bazı yolcuların böcek ısırığından şikayet etmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Cuma günü gerçekleştirilen 17 saatlik uçuşun ardından yapılan incelemede uçağı tahtakurusunun istila ettiği belirlendi. Yolcu uçağının cumartesi günü gerçekleştirmesi beklenen dönüş seferi iptal edildi. Qantas Havayolları tarafından yapılan açıklamada yolcu uçağının, "derin bir temizlik" için seferin iptal edildiğini bildirerek, "Az sayıda ekonomi sınıfı koltukta bir sorun tespit edilmesinin ardından mühendislerimizin ve bakım ekiplerimizin uçağı derinlemesine temizlemesi için Cumartesi günü planlanan Roma-Perth seferinin iptali nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullandıldı.

İptalden etkilenen yolcuların otel masraflarının karşılandığı ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirildiği belirtildi.

2017 yılında da British Airways, Vancouver'dan Londra'ya seyahat eden bir aileden tahtakurusu ısırıklarına maruz kalması nedeniyle özür dilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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