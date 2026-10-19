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Beyoğlu’nda 'İmdat polis yok mu' diye bağırdı; çıktığı otel tabelasından düşerek yaralandı

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Beyoğlu’nda 'İmdat polis yok mu' diye bağırdı; çıktığı otel tabelasından düşerek yaralandı
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU’nda pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y. (29), "İmdat polis yok mu" diye bağırdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU'nda pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y. (29), "İmdat polis yok mu" diye bağırdı. Bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kadının yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile 2 gündür aynı odada kalan Deniz Ece Y., odanın penceresinden dışarı çıkarak otel tabelasının üzerine çıktı. Tabelanın üzerinde bekleyerek yardım isteyen kadın, bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'İMDAT POLİS YOK MU' DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor. Kadının 'İmdat', ' Polis yok mu' diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Kadının düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Hakan B. ve M.F.K., Deniz Ece Y. ile 2 gündür otelde birlikte kaldıklarını söyledi. İki kişi, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını ifade etti. Diğer yandan Deniz Ece Y.'nin 1, Hakan B.'nin 9 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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